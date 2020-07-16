В США полицейский заставил бездомного лизать общественный писсуар

В американском городе Гонолулу, штат Гавайи, бывшего полицейского Джона Рабаго приговорили к четырем годам тюрьмы за то, что он заставил бездомного мужчину лизать общественный писсуар. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает NBC News.

Инцидент произошел в 2018 году. Рабаго и его коллега Реджинальд Рамонес заметили мужчину в общественном туалете. Рабаго пригрозил избиением, а также тем, что окунет бездомного в туалет, если тот не станет лизать писсуар. После этого полицейский набросился на мужчину, схватил его за плечо и поставил на колени.

«Вы отобрали у него единственное, что он имел: человеческое достоинство», — заявила судья Лесли Кобаяши на заседании, прошедшем 15 июля этого года. По словам Кобаяши, Рабаго пренебрег присягой и начал издеваться над бедными и бездомными.

Помощник прокурора Том Брэйди во время судебного заседания сказал, что обвиняемый имеет хорошую репутацию офицера полиции и что в конечном итоге он сам признался в совершенном преступлении. «Быть ​​бездомным, не зная, когда в следующий раз сможешь поесть, быть вынужденным лизнуть... грязный писсуар из-за давления полицейского. На ум приходит только одно слово: безнадежность», — заметил прокурор.

44-летнего Рабаго приговорили к четырем годам тюремного заключения. Он принес извинения потерпевшему и его семье. «Два года назад я принял решение, которым сейчас не горжусь. Мои действия изменили жизненный путь для всех нас», — признался бывший полицейский.

Реджинальд Рамонес также оставил службу в полиции, приговор ему будет вынесен позднее. Он признал вину и заявил, что был в курсе неправомерных действий Рабаго, но так и не сообщил об этом властям.

14 июля стало известно, что двух полицейских отстранили от должности после того, как один из них во время задержания наступил на шею чернокожей женщины в штате Сан-Паулу в Бразилии. В связи с жестким задержанием 51-летняя женщина получила серьезную травму.