Полицейский наступил на шею чернокожей женщины в Бразилии

Двух полицейских отстранили от должности после того, как один из них во время задержания наступил на шею чернокожей женщины в штате Сан-Паулу в Бразилии. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летняя женщина получила серьезную травму. Губернатор Сан-Паулу Жуан Дориа отметил, что такое поведение со стороны сотрудников правоохранительных органов недопустимо.

Издание отмечает, что 22 июня Дория представил новую программу тренировки полицейских, направленную на то, чтобы предотвратить превышение полномочий со стороны офицеров. В частности, с августа каждый из них будет обязан носить на теле специальные камеры. Такие меры ввели после того, как 21 июня полицейский задушил 19-летнего юношу во время задержания.

В десятках городов по всему миру проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в американском Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. На фоне массовых беспорядков из-за гибели Флойда в Нью-Йорке вводился комендантский час.

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