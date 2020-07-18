Мексиканцы устроили беспорядки из-за дела о казни 43 студентов

В Мексике студенческий митинг перерос в массовые беспорядки в городе Чильпансинго, столице штата Герреро. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS.

В ходе акции около 300 студентов педагогического колледжа потребовали от властей страны расследовать дело о казни 43 студентов в 2014 году. После акции протеста мексиканцы забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью здание законодательного собрания региона.

Материалы по теме Картель на все руки Как мексиканские наркобароны получают власть над нефтью, золотом и целыми странами В пух и прах Массовое убийство мексиканских студентов наркобандой может привести к отставке президента

Отмечается, что на место прибыли пожарные и полиция. Информация о пострадавших не поступала.

1 июля в Мексике арестовали наркобарона, который предположительно приказал казнить 43 студентов, пропавших без вести после того, как их остановили коррумпированные полицейские. Ангел Касаррубиас Сальгадо (Angel Casarrubias Salgado) по прозвищу Эль Мочомо (El Mochomo), лидер картеля Guerreros Unidos, был задержан в центральном мексиканском штате Мехико. В течение пяти лет за его голову была объявлена награда за причастность к похищению 43 учащихся.

Похищение произошло в 2014 году, когда 43 студента из сельской местности Айотзинапа (Ayotzinapa) были задержаны коррумпированной полицией по дороге на акцию протеста и переданы в картель Guerreros Unidos, после чего их больше никогда не видели. В прошлом году президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о планах провести повторное расследование дела «почти с нуля».

Брат подозреваемого Сидронио Касаррубиас (Sidronio Casarrubias), который ранее возглавлял картель, был арестован в 2014 году в качестве основного подозреваемого в массовом похищении, но в прошлом году был освобожден судьей, который установил, что его незаконно задержали и пытали, чтобы получить признание.