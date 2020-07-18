Пушков заявил об угасании и потускнении образа США

Член Совета Федерации Алексей Пушков предрек США сложный выход из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса в стране. Делать любые прогнозы относительно легкого преодоления экономического спада в Вашингтоне очень рискованно, написал сенатор в своем Telegram-канале.

«От прежних США остался в основном образ, да и тот постепенно гаснет, меркнет и тускнеет», — подчеркнул Пушков. Он также добавил, что страна рискует растерять и тот небольшой рост экономики, который она показала в последнее время.

По мнению Пушкова, Вашингтон ждет рост безработицы, снижение налоговых поступлений и падение ВВП. Сенатор отметил, что правительство может не справиться с финансовой нагрузкой и увеличить налоги на и без того недовольное ситуацией население.

Накануне США в очередной раз побили рекорд по суточному приросту заболеваемости коронавирусом. За 16 июля там было зафиксировано 77,3 тысячи зараженных, что выше, чем в какой-либо другой день за все время эпидемии. Всего в США на данный момент установлено более 3,5 миллиона случаев инфицирования.