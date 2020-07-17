Подсчитана доля жителей Нью-Йорка с иммунитетом к коронавирусу

Доля жителей Нью-Йорка с иммунитетом к коронавирусу достигла 20 процентов. Об этом заявил директор по вопросам общественной информации департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Джона Бруно, передает РИА Новости.

Соответствующее исследование проводилось департаментом здравоохранения штата. Отмечается, что показатели варьируются в зависимости от места проживания.

Бруно подчеркнул, что обсуждать коллективный иммунитет преждевременно, так как все еще изучается, что означает наличие антител против COVID-19 для человека и в течение какого времени человек будет обладать таким иммунитетом. Он затруднился ответить на вопрос о том, когда определенный уровень иммунитета в одной общине превращается в коллективный иммунитет.

По данным на 17 июля, в мире насчитывается более 13,8 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 592 тысячи скончались, еще 7,7 миллиона выздоровели. США занимает первое место среди стран по числу заразившихся с показателем 3,6 миллиона. При этом в Нью-Йорке инфекция подтверждена у 220 тысяч жителей, скончались 23 тысячи пациентов.