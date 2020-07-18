В России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России. Также за сутки зафиксировано 124 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 12 247 человек.

Во всем мире, по данным проекта американского Университета Джонса Хопкинса на утро 18 июля, насчитывается свыше 14,06 миллиона случаев заражения коронавирусом. Прирост числа заразившихся за сутки составил 237 тысяч. Четверть всех случаев приходится на США.

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