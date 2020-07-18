США подготовили законопроект после «сговора» России с талибами

В конгрессе США подготовили законопроект, в котором предлагается обязать главу Нацразведки сообщать об известных ему случаях деятельности невраждебных стран против американских военнослужащих. Содержание документа приводит RT.

Авторы инициативы предлагают обязать разведку сообщать о таких случаях не позднее чем через 14 дней. Законопроект представили конгрессмены Стефани Мерфи и Джо Каннингем.

Как пояснили в пресс-службе Мерфи, это первый проект закона, внесенный в ответ на «заслуживающие доверия» заявления американской разведки о том, что Москва якобы выплачивала вознаграждения боевикам, связанным с талибами, «побуждая их убивать военнослужащих США и коалиции в Афганистане».

Ожидается, что переданная информация поможет конгрессу принимать более обоснованные решения по законопроектам о предоставлении полномочий и выделении ассигнований, а также надзору за деятельностью исполнительной власти.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с «Талибаном» (организация запрещена в РФ) афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматуллу Азизи. Президент США Дональд Трамп считает эту информацию недостоверной, ее также опровергли как талибы, так и Москва.