В убийстве и расчленении миллионера из Нью-Йорка заподозрили его помощника

В Нью-Йорке арестовали бывшего личного помощника миллионера Фахима Салеха, убитого в своей квартире на Манхэттене. Об этом сообщил телеканал CNN.

Задержанному 21-летнему помощнику Девону Хаспелу предъявили обвинение в убийстве второй степени. По информации источника телеканала в правоохранительных органах, Хаспел задолжал бизнесмену крупную сумму денег.

Как рассказали два источника в полиции газете The New York Times, знакомые с ходом расследования, помощник украл у своего начальника около 90 тысяч долларов. Узнав об этом, Салех уволил Хаспела, но не сообщил в полицию, вместо этого предложив мужчине вернуть деньги.

Ранее источники газеты Daily News выяснили, что существует запись с камеры наблюдения в лифте дома, на которой убийца запечатлен со своей жертвой. Собеседник издания утверждает, что Салех упал на пол сразу после того, как раскрылись двери лифта — предположительно, в него либо выстрелили, либо парализовали шокером. се это, включая также неприметную одежду преступника, говорит о профессионализме киллера.