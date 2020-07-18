В Минобороны опровергли связь учений с конфликтом Азербайджана и Армении

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что между внеплановой проверкой российских войск и конфликтом на границе Азербайджана и Армении нет никакой связи. Он опроверг эту информацию, отвечая на вопросы журналистов, сообщает РИА Новости.

«Александр Фомин категорически отверг какую-либо связь между проводимыми Вооруженными силами Российской Федерации мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении Минобороны.

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Фомин также отметил, что во время учений военные выполнят комплекс мероприятий по подготовке на 35 полигонах и участках местности, а также на 17 морских полигонах. Проверка коснется около 150 тысяч военнослужащих, а также около 400 летательных аппаратов, более 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов.

По словам Фомина, войска были приведены в высшую степень боевой готовности. В данный момент они «завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач».

17 июля президент России Владимир Путин дал распоряжение о внеплановой проверке войск двух округов, а также ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Во время проверки будет проведено 56 тактических учений.

Бои на границе Армении и Азербайджана длятся с 12 июля. Стороны дают разную информацию о том, с чего началась эскалация конфликта, и обвиняют друг друга в провокациях. В столкновениях применяются артиллерия и другое тяжелое вооружение. По последним данным, Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя, однако стороны дают противоречивые сведения на этот счет.