Врачи предложили россиянину с эпилептическим приступом полоскать рот петрушкой

В Подмосковной Коломне врачи отказались госпитализировать 43-летнего Михаила Тимохина с эпилептическим приступом. Как сообщает Telegram-канал Mash, они предложили давать ему петрушку, укроп и другие травы.

За несколько часов приступы произошли дважды. В первый раз мужчина ехал в автомобиле, а в скорую помощь позвонили прохожие. Дома приступ повторился. Родственники вызвали врачей, те порекомендовали мужчине соблюдать постельный режим и полоскать рот травами, если приступ повторится.

По словам близких Тимохина, из-за судорог он задыхался и терял сознание, а его лицо синело. Кроме того, во время приступа он так сильно прикусил язык, что у него началась асфиксия. Медики ответили родственникам мужчины, что не нашли никаких показаний для госпитализации. Родственники Тимохина написали жалобу в Минздрав.

Ранее сообщалось, что в Самарской области муж долгое время избивал и морил голодом жену. Когда ее обнаружили сестра и подруга, россиянка весила 35 килограммов. На ее теле было множество гематом, ссадины на спине, руках, ногах и голове. Кроме того, у нее было сломано ребро. Однако медики отказались госпитализировать ее, приняв за алкоголичку. Женщине оказали помощь только после того, как ее сестра устроила скандал.