Путин отметил программу форума «Территория смыслов»

Президент России Владимир Путин отметил содержательную программу всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», открывшегося в Подмосковье 18 июля. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Искренне рад, что трудности, связанные с распространением эпидемии коронавируса, не смогли прервать замечательные традиции ваших летних встреч и сегодня Подмосковье, озеро Сенеж вновь становятся центром притяжения для талантливых, энергичных, нацеленных на профессиональное совершенствование и личностный рост юношей и девушек из многих регионов», — говорится в приветствии.

Глава государства отметил разнообразие и содержательность программы форума. «Вы сможете поучаствовать в интересных дискуссиях и мастер-классах, побывать на познавательных лекциях и обучающих семинарах, а главное — представить старшим товарищам и сверстникам свои проекты и получить реальную поддержку для их осуществления, — добавил президент. — И уверен, у вас обязательно найдется время для дружеского общения и культурной программы, занятий творчеством и спортом».

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей».