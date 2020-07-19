Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 771 тысячу

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 771 тысячи. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с начала эпидемии в стране зарегистрировали 771 546 случаев инфицирования в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 12 342 человека.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 19 июля превысило 14,28 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 220 тысяч. За весь период пандемии скончались 602 138 инфицированных, более восьми миллионов человек выздоровели.