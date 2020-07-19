Предсказано появление нового океана на Земле

В результате тектонического разлома, который произойдет через 5-10 миллионов лет в восточной части Африки, может появиться новый океан. Об этом сообщили ученые США и Великобритании, передает NBC News.

Разлом наметился в 2005 году в Афарской котловине в пустыне на территории Эфиопии. Его длина составляет 56 километров. По словам Кристофера Мура, ученого из британского Университета Лидса, континентальный рифт в этом месте превращается в океанический.

Как отметил геофизик Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кен Макдональд, через миллионы лет после возникновения разлома Аденский залив и Красное море затопят Восточно-Африканскую рифтовую долину, в результате чего и образуется новый океан. Восточная часть Африки, в свою очередь, превратится в отдельный небольшой континент, отметил ученый.

Ранее ученые выяснили, каким образом на Плутоне может существовать океан жидкой воды, который сохранился под ледяной корой до сегодняшнего дня. Согласно выводам исследователей, океан возник еще во времена формирования небесного тела, когда при аккреции вещества выделялось достаточное количество тепла.