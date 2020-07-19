Боец UFC добил россиянина и позлорадствовал

Грузинский боец смешанного стиля (MMA) Роман Долидзе одержал победу над россиянином Хадисом Ибрагимовым и позволил себе некрасивый жест после окончания схватки. Видеообзор поединка предоставлен правообладателем.

Поединок состоялся в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 32-летний грузин завершил бой в первом раунде, ему удалось добить россиянина. Рефери остановил поединок и присудил ему победу техническим нокаутом. После этого Долидзе повернулся к Ибрагимову и демонстративно порадовался успеху.

Позже сам грузин признался, что не должен был злорадствовать. Во время общения с журналистами он подчеркнул, что извинился перед российским бойцом и объяснил жест накалом страстей перед самим боем.

Для Долидзе победа стала седьмой подряд при отсутствии поражений.