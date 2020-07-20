Самый бедный континент мира столкнулся с нехваткой еды

Из-за пандемии коронавируса в африканских странах резко вырос уровень инфляции и подскочили цены. Сотни тысяч жителей самого бедного континента были вынуждены голодать или отказываться от привычной пищи, пишет Bloomberg.

В Нигерии около 30 процентов домохозяйств столкнулись с серьезной нехваткой продовольствия в прошлом месяце, в 2019 году об этом заявляли 5,9 процента респондентов. Например, стоимость риса выросла на 28 процентов по сравнению с прошлым годом, что вынудило многих изменить свой рацион питания. Люди начали отказываться от хлеба, молока и других продуктов.

В Южной Африке стодневный карантин также повлек за собой рост цен. В Йоханнесбурге из-за ограничений почти миллиону человек понадобилась продовольственная помощь. 47 процентов опрошенных заявили, что в апреле у их семей не было денег на покупку еды.

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По словам Джеффри Шульца, старшего экономиста BNP Paribas, в ЮАР продовольственная инфляция в июне превысила общий уровень инфляции более чем в два раза. Однако, по прогнозам, в скором времени ситуация стабилизируется, поскольку люди перестали совершать «панические» покупки и были сняты карантинные ограничения. Ожидается также хороший урожай, что позитивно скажется на уровне цен.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал ухудшение экономического положения в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Самый сильный удар по ВВП предсказали странам-экспортерам нефти.

В июле благотворительная организация Oxfam заявила, что страны мира могут столкнуться с высокой смертностью людей от голода.