Учения Черноморского флота попали на видео

RT

Учения Черноморского флота в Крыму попали на видео. Соответствующие кадры, снятые Министерством обороны России, размещены в Telegram-канале RT.

Отмечается, что проверка боеготовности и боеспособности воинских частей и соединений проходит на 35 полигонах и учебных полях, а также на 17 морских полигонах в Черном и Каспийском морях.

Как видно на кадрах записи, в ходе учений отрабатывались как наземные, так и водные, и воздушные военные задачи. В них приняли участие корабли, танки и самолеты Черноморского флота.

Ранее Минобороны показало видео начала внезапной проверки армии, которая началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина. В ходе проверок отрабатываются учебные задачи, в условия которых входят не только действия бандформирований, но и обострение санитарно-эпидемиологической, радиационной и химической обстановки.