Макрон яростно отчитал Курца за болтовню по телефону на саммите Евросоюза

Президент Франции Эмманюэль Макрон поссорился с премьером Австрии Себастьяном Курцом на саммите Евросоюза из-за неуважительного поведения последнего, включая болтовню по телефону, во время обсуждений бюджета. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что Макрон принялся отчитывать Курца, которого часто сравнивают с первым, за решение отойти для ответа на звонок. «Видите? Ему все равно. Он не слушает других, у него плохой настрой», — разгневался французский лидер. РИА Новости отмечает, что некоторые источники сообщают о яростном ударе при этом кулаком по столу. Утверждается, что Курц был оскорблен риторикой Макрона.

Ранее сообщалось, что представители стран-лидеров Евросоюза в Брюсселе не могут уже несколько дней договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана. Кроме того, они также провалили попытку договориться по вопросам фонда восстановления экономики сообщества после пандемии. Переговоры заблокировал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, у которого есть «свое видение управления фондом восстановления».

Внеплановый саммит Евросоюза был посвящен переговорам по семилетнему бюджетному плану в 1,074 триллиона евро и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса в 750 миллиардов евро. Из них 500 миллиардов евро — в виде грантов, 250 миллиардов — под кредиты.