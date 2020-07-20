На фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений россияне стали есть меньше майонеза. Один из лидеров рынка — группа «Русагро» — зафиксировала падение продаж. Об этом говорится в отчете компании. На публикацию обратило внимание принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Как следует из отчета, во втором квартале 2020-го показатели упали на 10 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. В «Русагро» ситуацию объясняют тем, что из-за коронавируса была приостановлена работа кафе и ресторанов, следовательно, спрос в этом сегменте значительно сократился.

Работа заведений общественного питания была ограничена в Москве в конце марта. Из-за угрозы распространения коронавируса кафе, бары и рестораны работали только на доставку или навынос. К полноценной работе заведения смогли вернуться только в конце июня.