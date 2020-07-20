Актриса Дарья Мороз выложила сделанное дочерью голое фото

Актриса Дарья Мороз выложила в Instagram фотографию, на которой предстала полностью голой. Артистка рассказала, что снимок сделала ее девятилетняя дочь Анна.

Фото опубликовано @d_moroz

По словам Мороз, дочь «взяла телефон и сказала: "Я фотографирую так же хорошо, как папа"». «Ну и реально художественно сняла маму», — добавила артистка.

Девятилетняя Анна — единственная дочь Мороз и театрального режиссера Константина Богомолова. Пара поженилась в 2010-м, а спустя восемь лет супруги развелись, сохранив при этом хорошие отношения. В 2019-м Мороз исполнила главную роль в дебютном сериале Богомолова «Содержанки». В сентябре актриса в подробностях описала съемки сцен секса в сериале.