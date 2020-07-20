Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия

Азербайджанская сторона нарушила за ночь режим прекращения огня на границе с Арменией девять раз, произведя из стрелкового оружия 137 выстрелов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«На армяно-азербайджанской границе в ночь с 19 на 20 июля, а также по состоянию на данный момент сохранялось относительное спокойствие», — отметила Степанян.

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При этом она обвинила Азербайджан в нарушении перемирия. По словам Степанян, азербайджанская сторона обстреляла боевые опорные пункты армянской армии у села Чамбарак автоматическим станковым гранатометом АГС-17. «Ответный огонь армянской стороны заставил противника прекратить обстрелы», — написала пресс-секретарь.

Степанян добавила, что в направлении армянских позиций, дислоцированных близ сел Чинари, Неркин Кармирахбюр, Беркабер, Бердаван, беспорядочный огонь велся четырежды, ответного огня со стороны Вооруженных сил Армении не велось. Боевые посты у армянского села Хндзорут обстреливались дважды, огонь также был бесцельным, и военные подразделения Армении не предприняли ответных действий. Режим прекращения огня в направлении армянских позиций, дислоцированных у села Паруйр Севак, был нарушен один раз, последовал ответ.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.

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