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Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях. Об этом сообщается на портале правовой информации.

В документе указано, что правом на особый порядок могут воспользоваться обвиняемые в преступлениях небольшой или средней тяжести. Под эту категорию подпадают деяния, по которым наказание не превышает пять лет лишения свободы, а также совершенные по неосторожности, отмечает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Особый порядок судопроизводства предусматривает обязательное признание вины фигурантом дела. В ходе рассмотрения дела суд не исследует доказательства и не допрашивает свидетелей, но при вынесении приговора не может назначить наказание более чем в две трети от максимального наказания, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, вмененного подсудимому. Осужденный в особом порядке лишен права на обжалование приговора.

Против особого порядка по делам о тяжких преступлениях выступил Верховный суд России. Там указали, что эта категория представляет повышенную общественную опасность, «является особо сложными, затрагивают интересы значительного числа потерпевших, вызывают большой общественный резонанс и освещаются в средствах массовой информации». Исходя из этого, в высшей судебной инстанции предложили внести поправки в законодательство с целью повышения гарантий справедливого правосудия, которые возможны только при рассмотрении дела в общем порядке судебного разбирательства.

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