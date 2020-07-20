В Египте продлили растянувшийся на три года режим чрезвычайного положения

Палата представителей (однопалатный парламент) Египта одобрила указ президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении режима чрезвычайного положения (ЧП) еще на три месяца. Об этом сообщает издание Egypt Independent.

Указ вступит в силу по всей стране с 27 июля. Согласно ему, вооруженные силы и министерство внутренних дел обязаны принять меры «для противостояния угрозе терроризма, пресечения источников его финансирования». Помимо этого, ведомства должны обеспечить безопасность и защищать «жизни граждан и государственную и частную собственность».

Режим ЧП в стране растянулся на три года. Его ввели в апреле 2017-го и продлевали каждые три месяца. На такой шаг президент страны ас-Сиси пошел после терактов в городах Танта и Александрия. В результате атаки боевиков погибли 45 человек, еще 120 пострадали. Ответственность за случившееся взяла террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

До этого, в январе 2012-го, режим ЧП отменяли — этого требовали протестующие. Его вводили еще в 1981 году.

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