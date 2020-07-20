Торговцы самого крупного вещевого рынка в Москве устроили забастовку

Торговцы «Садовода», который считается самым крупным вещевым рынком Москвы, устроили забастовку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Причина протеста — администрация рынка подняла арендную плату. «Подняли на 20 тысяч рублей. Мы хотим общаться. Мы хотим скидку», — говорят собравшиеся и требуют встречи с администрацией торгового комплекса.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса, в период действия ограничительных мер в Москве, введенных для борьбы с распространением коронавируса, арендаторы получили 80-процентную скидку, что позволило им сохранить свой бизнес. «Такая мера поддержки была доступна им и спустя два месяца после возобновления работы», — заверили представители «Садовода».

Учитывая, что торговцы вернулись к прежним объемам пользования торговыми и складскими помещениями, их заранее предупредили о том, что арендные ставки вернутся на прежний уровень.

По словам протестующих, в акции участвовали порядка 200-300 человек.