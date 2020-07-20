Дочь Кадырова прокомментировала санкции США

Старшая дочь главы Чечни, руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова прокомментировала решение властей США включить ее в черный список. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, она полагала что ее скромная моральная поддержка отца остается незаметной. Поэтому Кадырова и не могла предположить, что станет настолько известной в «далекой стране за океаном» и ее имя будет включено в «какие-то там их списки».

Кадырова заметила, что именно этот факт позволил ей еще раз убедиться в правильности своих поступков. «Всегда и во всем я была, есть и буду своему отцу верной помощницей», — заявила она.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении новых ограничений в отношении Кадырова — в частности, ему запретят въезд на территорию страны (это уже предусмотрено более ранними американскими санкциями в отношении главы Чечни — прим. «Ленты.ру»). По словам Помпео, глава Чечни нарушил права человека в республике и использовал в качестве оправдания своим действиям пандемию коронавируса. Госсекретарь США отметил, что внесение в список также распространяется на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат Кадырову и Хадижат Кадырову.