В Кабардино-Балкарии ликвидировали четырех боевиков

В Кабардино-Балкарии в ходе оперативно-боевых мероприятий ликвидировали четырех боевиков. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на источник в оперативном штабе региона.

По его словам, в ходе боестолкновения злоумышленники оказали сопротивление и были нейтрализованы. Потерь и пострадавших среди силовиков и мирных жителей нет.

Ранее сообщалось, что Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал кадры из города Сунжа в Ингушетии, где прошла спецоперация по ликвидации вооруженных боевиков. На записи видно, что к месту происшествия прибыло несколько единиц военной техники, оперативники оцепили здание, в котором укрывались боевики. Сотрудники ФСБ призвали террористов сдаться, но те отказались и открыли огонь. Личность обоих ликвидированных установлена. По данным ведомства, они собирались устроить несколько терактов на территории республики.

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