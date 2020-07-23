В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 11 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.

У всех пациентов была диагностирована пневмония и получены положительные результаты тестов на наличие инфекции. Таким образом число умерших пациентов с коронавирусом в Москве составило 4375 человек. Накануне скончались 14 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса. По его словам, на данный момент в Москве «вполне спокойная» ситуация, поэтому власти будут решать по обстоятельствам вопрос с введением новых карантинных мер.

По данным на 23 июля, в Москве выявлен 235 971 случай заражения коронавирусом, зафиксировано 173 392 выздоровления и 4364 летальных исхода. Всего в России с начала пандемии выявлено 795 038 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.