Ярчайшая за последние семь лет комета максимально приблизится к Земле

Комета C/2020 F3 (NEOWISE), которая пролетает над Землей раз в 7 тысяч лет, максимально приблизится к нашей планете в четверг, 23 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

В Московском планетарии отметили, что самая яркая за последние семь лет комета подойдет к Земле на 103,52 миллиона километров. По словам астрономов, блеск NEOWISE уже начал слабеть, и ее видно не так хорошо, как в середине июля. Сейчас комету можно будет разглядеть вечером и в первую половину ночи в небе над северо-восточным горизонтом недалеко от созвездия Возничего.

Ранее комету NEOWISE сфотографировал российский космонавт Иван Вагнер, находящийся в настоящее время на Международной космической станции (МКС). «Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!» — подписал он снимок.

C/2020 F3 (NEOWISE) — ретроградная комета с почти параболической орбитой, обнаруженная 27 марта 2020 года космическим инфракрасным телескопом NEOWISE. Свой перигелий комета прошла 3 июля текущего года.