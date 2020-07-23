Российские ученые исследовали камчатских косаток

Российские ученые из Дальневосточного проекта по изучению косаток FEROP совместно с сотрудниками Кроноцкого заповедника на Камчатке исследовали обитающих там косаток, собирая данные об их кормовых местах и «подслушивая» их разговоры. Об этом рассказала начальница научного отдела ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Дарья Паничева, передает информационное агентство «Камчатка».

Биологи расположились на кордоне «Чамжа» на берегу Камчатского залива в заповедной акватории Тихого океана. Исследователи каждый день выходили на лодке в поисках животных, встречая косаток, северных плавунов, морских свиней, горбатых и серых китов, сивучей. Задачей экспедиции было узнать, как китообразные используют акваторию заповедника севернее Кроноцкого полуострова.

Ученые предположили, что у мыса Каменистый расположено одно из любимых мест кормления косаток, так как там они несколько раз встретили большие скопления животных. При этом там заметили рыбоядных косаток, которые, вероятнее всего, питаются северным одноперым терпугом.

Младшиий научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова Михаил Гузеев рассказал, что зоологи провели акустические исследования, записав «переговоры» косаток на гидрофон. Они выяснили, что каждая семья косаток использует уникальный набор стереотипных звуков, поддерживая таким образом контакт на расстоянии. Записав новые, неизвестные ранее звуки, ученые пришли к выводу, что у Кроноцкого полуострова обитают еще не известные семьи рыбоядных косаток.

По словам Паничевой, значение акватории Кроноцкого полуострова для морских млекопитающих практически не изучено. Она выразила надежду на продолжение работы группы по исследованию косаток, что позволит восполнить проблемы в информации о китообразных. Ученые намерены выяснить, как разные семьи косаток делят акваторию, какая среда обитания для них важна и предпочтительна, как различается их питание в разных местах, и сколько чужих семей посещают акваторию.