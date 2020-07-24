Жена попавшего в больницу певца Александра Буйнова рассказала о его состоянии

Жена попавшего в больницу певца Александра Буйнова Алена рассказала о его состоянии. В интервью порталу WomanHit она заявила, что артист перенес операцию по удалению желчного пузыря.

«Желчный пузырь ему удалили. Абсолютно спокойно гуляет по пять километров в день со своей собакой и шикарно себя чувствует», — заверила супруга певца.

Ранее сам Буйнов разместил в Instagram фотографии из больницы, рассказав, что ему сделали операцию. При этом артист не уточнил, какую именно. Он также обратил внимание поклонников на то, что из-за госпитализации он потерял в весе.

На прошлой неделе артист должен был выступать с концертом в Витебске, однако из-за ухудшения самочувствия Буйнова пришлось отправить в больницу.