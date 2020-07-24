Актер и режиссер Мел Гибсон переболел коронавирусом. Об этом сообщает Evening Standard.

Представитель 64-летнего артиста рассказал, что в апреле Гибсон сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Тогда информацию о состоянии кинематографиста решили держать в тайне. Он провел в больнице неделю.

Уточняется, что за последние несколько месяцев актер сдал уже несколько тестов, которые показали наличие антител в организме. Гибсона лечили при помощи антивирусного препарата ремдесивира, который был разработан для пациентов, страдающих от лихорадки Эбола.

Мел Гибсон — актер, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат двух премий «Оскар» и премии «Золотой глобус». Он снялся в таких фильмах, как «Мэверик», «Чего хотят женщины», а также в трилогии «Безумный Макс» и картине «Храброе сердце», в которой выступил режиссером.