Большинство магазинов Подмосковья возобновили работу после снятия ограничений

Более 90 процентов торговых объектов Московской области возобновили свою работу после пандемии коронавируса, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в пятницу, 24 июля.

«Сегодня у нас практически все открыто в Московской области и может работать», — сказал он.

По его словам, на данный момент в регионе осуществляют свою деятельность более 46 тысяч торговых объектов. Также работу возобновили половина кафе и ресторанов — более 2,5 тысячи объектов общественного питания, уточнил Разин.

Кафе и рестораны, расположенные на территории области, начали открываться с 16 июля. Изначально планировалось, что предприятия общественного питания заработают в полном объеме 25 июля.

25 июня были отменены ограничения на работу торговых центров, предприятий сферы услуг и всех магазинов. Открылись музеи, выставочные залы, зоо- и этнопарки.