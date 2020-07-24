На Украине бизнесмена расстреляли на глазах у семилетнего сына

На Украине расстреляли бизнесмена Игоря Плекана на глазах у его семилетнего сына, сообщает портал «Українські Новини».

Плекан вместе с ребенком ехал на дачу в Киевской области. Недалеко от железнодорожного переезда из кустов выскочили неизвестные и начали в упор расстреливать машину из автоматов.

В бизнесмена попали минимум четыре пули, но он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 метров и позвонил жене. Все это время рядом с ним находился сын, которого чудом не ранили. Киллеры приказали ребенку бежать.

Он прибежал домой, рассказал все матери, но спасти отца уже не удалось. Вдова бизнесмена рассказала, что муж регулярно получал угрозы.

В середине июня на Украине задержали главу Херсонского областного совета Владислава Мангера по подозрению в заказе нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, которую в 2018 году облили серной кислотой, после чего активистка умерла. Гандзюк участвовала в «оранжевой революции», Евромайдане и занималась антикоррупционными расследованиями.