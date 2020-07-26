В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 13 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с распространением инфекции.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число умерших в российской столице достигло 4411.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал число находящихся в реанимации россиян с коронавирусом. По словам Мурашко, на данный момент в отделениях реанимации находятся 3,1 тысячи россиян с коронавирусом. При этом соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых пациентов сохраняется на прежнем уровне, добавил он.

За все время в России было зафиксировано 812,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 13,3 тысячи человек умерли, еще 600,3 тысячи — вылечились. Наибольшее число заболеваний было зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.