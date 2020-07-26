Египет показал фейковые снимки военных учений в Средиземном море

Представитель генерального штаба египетских вооруженных сил Тамир эр-Рыфаи показал в социальных сетях фейковые снимки военных учений Египта совместно с Францией в Средиземном море. Об этом сообщает агентство Anadolu в своем Telegram-канале.

Оказывается, что изображение военных кораблей прошло через фотомонтаж — к картинке прибавили египетский корвет.

На оригинальном же фото показаны два корвета военно-морских сил США и Франции во время совместных учебных тренировок в 2013-м. Кроме того, на снимке заметно, как к французскому судну Aconit F713 приближается американский вертолет MH-60R Sea Hawk.

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20 июля сообщалось, что парламент Египта одобрил разрешение на введение войск на территорию других государств. В связи с этим Каир получил разрешение на ввод войск в Ливию. Голосование провели по требованию президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси.

21 июня глава страны также заявил, что Египет может вторгаться на территорию Ливии на законных основаниях, поскольку получает прямые угрозы от «террористических наемников и ополченцев».

Отмечается, что Египет и Франция активно поддерживают Ливийскую национальную армию (ЛНА), во главе которой стоит фельдмаршал Халифа Хафтар.

Напомним, что правивший в Ливии с 1969 года Муаммар Каддафи был свергнут и убит во время гражданской войны в 2011 году. В результате страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия (ПНС).