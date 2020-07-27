Женщина упала с балкона из-за ночного кошмара и сломала позвоночник

Жительница валлийской деревни Ллансилин, область Поуис, во сне упала с балкона и сломала спину во время отпуска. Об этом сообщает сайт Yahoo News.

47-летняя сотрудница колледжа Корал Скипп (Coral Skipp) отдыхала на Ибице вместе со своим женихом Джоном Ллойдом (John Lloyd).

В четверг, 23 июля, Ллойд проснулся среди ночи, чтобы пойти в туалет, и увидел, что его невесты нет. Он услышал ее крики, доносящиеся с улицы. Оказалось, что Скипп во сне вышла на балкон и упала вниз после того, как ей приснился страшный сон.

Женщина была госпитализирована с переломами позвоночника и бедер. Врачи провели ей обследование и выяснили, что травмы более серьезны, чем предполагалось изначально. Скипп проведет в больнице по меньшей мере 16 недель.

Ллойд собирает деньги на лечение невесты. Друзьям и родственникам пары удалось набрать более четырех тысяч фунтов (364,5 тысячи рублей).

«Мы не знаем, сколько времени проведем здесь, поэтому деньги нам пригодятся. Мы не можем работать здесь, поэтому любые деньги, которые удастся собрать, очень нам помогут», — сказал Ллойд.

Ранее сообщалось, что житель американского города Ашленд, штат Огайо, страдает от поведенческого расстройства сна. Когда мужчине снилось, как он противостоял школьному хулигану или отбивался от змеи, в реальности он хватал спавшую рядом супругу.