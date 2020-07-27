Николай Фоменко высмеял жертв харассмента и поведал о домогательствах педагога

Российский актер и музыкант Николай Фоменко в своем Instagram-аккаунте высмеял жертв харассмента и поведал о домогательствах педагога.

Артист выложил видео, на котором заявил, что он учился в Зарайском филиале института нефти и газа, где преподаватель по черчению Кристина Константиновна «недвусмысленно приставала» к нему. Она якобы обещала Фоменко, что «завалит» его на экзамене, если тот откажется от интимной связи с ней. Актер рассказал, что он отказался, из-за чего его впоследствии выгнали из института. Он добавил, что из-за педагога он так и не смог стать нефтяником и газовиком.

«Одним словом, я хочу сказать, что сейчас я понял, что правду нельзя скрывать. И решил подать на нее в суд. Это харассмент. Я надеюсь, что вы поддержите меня. Спасибо», — обратился Фоменко к подписчикам. В комментариях пользователи назвали видео замечательным сатирическим монологом, а также похвалили актера за хорошую шутку.

Фоменко не учился в Зарайске. До 1993 года он проживал в Санкт-Петербурге, где окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.