Оценен риск Трампа заболеть после выявления коронавируса у его советника

Белый дом подтвердил, что у помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена выявлен коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

При этом в Вашингтоне расценили риски президента заболеть COVID-19 как низкие. «У него [О'Брайена] легкие симптомы, О'Брайен не представляет опасности для здоровья Трампа и вице-президента Майкла Пенса», — говорится в сообщении администрации.

При этом пользователи Twitter отмечают, что несколько ведущих журналистов Европы общались за одним столом с американским советником по нацбезопасности, не надев маски, чуть более недели назад.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что О'Брайен заразился коронавирусом. Известно, что он прекратил ходить на работу еще на прошлой неделе.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru