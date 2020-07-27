Оценен риск Трампа заболеть после выявления коронавируса у его советника

Белый дом подтвердил, что у помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена выявлен коронавирус. Об этом сообщает Reuters.
При этом в Вашингтоне расценили риски президента заболеть COVID-19 как низкие. «У него [О'Брайена] легкие симптомы, О'Брайен не представляет опасности для здоровья Трампа и вице-президента Майкла Пенса», — говорится в сообщении администрации.
При этом пользователи Twitter отмечают, что несколько ведущих журналистов Европы общались за одним столом с американским советником по нацбезопасности, не надев маски, чуть более недели назад.
Ранее источники Bloomberg сообщили, что О'Брайен заразился коронавирусом. Известно, что он прекратил ходить на работу еще на прошлой неделе.
*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru