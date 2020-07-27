Первый случай заражения коронавирусом в Северной Корее опровергли

Перебежчик, тайно вернувшийся недавно в КНДР из Южной Кореи, вероятно, не был носителем коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель центра контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения Республики Корея Юн Тхэ Хо, передает ТАСС.

По его словам, этот человек не был зарегистрирован ни как пациент с COVID-19, ни как лицо, контактировавшее с инфицированным. Юн Тхэ Хо отметил, что было проведено тестирование на инфекцию у двух людей, которые тесно общались с перебежчиком незадолго до его исчезновения. У этих людей заболевание не подтвердилось.

Накануне, 26 июля, власти Северной Кореи сообщили о первом случае подозрения на коронавирус в стране. Человек, у которого заподозрили инфекцию, незаконно прибыл в КНДР 19 июля со стороны Южной Кореи и находился в городе Кэсон. Его тесты на наличие коронавируса показали неопределенный результат.

Согласно официальной статистике Северной Кореи, в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом в конце марта сообщалось, что КНДР тайно попросила о помощи в борьбе с эпидемией. Тогда Пхеньян обратился к международному сообществу с просьбой протестировать больше людей на наличие инфекции.