Северная Корея разработала одноразовую вакцину от коронавируса

КНДР разработала вакцину от коронавируса и уже приступила к клиническим испытаниям. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на портал о научных достижениях Северной Кореи.

Сообщается, что вакцина относится к типу рекомбинантных субъединичных, то есть направленных лишь на то, чтобы вызвать иммунный ответ организма. Плюсом таких препаратов считается их безопасность. Недостатком вакцин данного типа является то, что они требуют регулярной вакцинации, поскольку у них очень низкая иммуногенность, то есть фактически они одноразовые.

Клинические испытания препарата начались в июле, вакцина показала свою эффективность и безопасность на животных, однако ученые столкнулись со сложностями испытаний на людях, поскольку в стране не зарегистрировано ни одного инфицированного SARS CoV-2.

Ранее сообщалось, что регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в августе. Вторая фаза испытаний российской вакцины, разработанной институтом Гамалеи, завершится 3 августа, третья будет проходить в том числе и за рубежом. Производство, вероятно, развернут в Саудовской Аравии.