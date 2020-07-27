Украинец закрыл в стеклянной банке живого котенка

Житель Львовской области Украины закрыл в стеклянной банке живого котенка и завернул крышку. Этим он решил похвастаться в Instagram. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции региона.

После того, как ролик молодого человека стали обсуждать в Сети, им заинтересовались правоохранители. Они вычислили имя и место жительства юноши, после чего возбудили против него уголовное дело за жестокое обращение с животными. Оно предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Сам автор ролика уже удалил все видео из своего аккаунта, а также выложил запись с котенком, которого он достал из банки. Свое видео украинец назвал шуткой, а также заявил, что банка не была закрыта.

Ранее сообщалось, что россиян прямо на глаза собственной шестилетней дочери до смерти замучил кота. Затем он поссорился с женой и сломал руку двухлетней дочери. В момент совершения преступлений мужчина был пьян.