Мишустин упростил трудоустройство женщин с детьми

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении трудоустройства женщин с детьми младше трех лет, а также предоставлении дополнительных возможностей выйти на работу для пенсионеров, передает РИА Новости.

Речь идет о том, что ранее региональные службы занятости не могли сами заключать договоры на прохождение соискателями курсов по переобучению или повышению квалификации. Теперь этот правовой пробел устранен, и учреждениям не надо будет ждать распределения средств из бюджета.

Мишустин, комментируя принятое решение, отметил, что процесс был излишне затянутым и усложненным. Это, указал он, мешало женщинам, вышедшим из декретного отпуска быстро найти новую работу.

Субсидии можно будет напрямую выделять организаторам курсов, которые работают в рамках национального проекта «Демография». На эти цели из федерального бюджета с 2020 по 2024 годы передадут регионам по два миллиарда рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что властям во время кризиса удалось не допустить взрывного роста безработицы, который наблюдается в других странах.