Предсказано будущее российского рынка труда

Общее число безработных граждан в России, возросшее из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений, в течение года не увеличится и останется на уровне десяти миллионов. Такое предсказание о будущем рынка труда сделал основатель сервиса по поиску работы Superjob.ru Алексей Захаров. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам эксперта, в ближайшее время обстановка относительно стабилизируется: роста числа безработных ждать не стоит. К осени, уточняет Захаров, может произойти рост зарегистрированной безработицы. «Думаю, в сентябре мы увидим дополнительный рост регистрируемой безработицы», — полагает он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что в стране удалось избежать катастрофы на рынке труда. По его словам, в стране не было взрывного роста безработных, экономику в целом удалось сохранить в рабочем состоянии.

Официально в России числится 2,09 миллиона безработных.