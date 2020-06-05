Путин оценил уровень безработицы и инфляции после карантина

Уровень инфляции в России после карантина не превышает ранее заданных рамок. Доля безработных в свою очередь хоть и подросла, но осталась ниже, чем в других странах. Об этом на на встрече с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым заявил президент России Владимир Путин. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Глава государства также отметил, что макроэкономику даже в условиях пандемии коронавируса удалось сохранить в «рабочем состоянии». При этом, по словам Дмитриева, госдолг России значительно ниже, чем долг других стран.

Росстат сообщил о том, что самый низкий уровень безработицы в России за первый квартал 2020 года зафиксирован в Санкт-Петербурге. С января по март всего 1,5 процента трудоспособного населения северной столицы испытывало трудности с поиском работы. По данным ведомства, в апреле 2020 года доля безработных в России составила 5,8 процента, в то время как в конце 2019 года она была на уровне в 4,6 процента.

1 июня глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло до 2,09 миллиона человек. По его словам пик безработицы прогнозируют в третьем квартале года. Однако в четвертом квартале ситуация стабилизируется, считает министр.

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