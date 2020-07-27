Самоанец продержал соплеменников в рабстве четверть века и был наказан

Вождь самоанцев Джозеф Матамата (Joseph Matamata), проживающий в Новой Зеландии, был приговорен к тюремному заключению за торговлю людьми и порабощение своих собратьев-самоанцев. Об этом сообщает The Independent.

65-летний мужчина проведет в тюрьме 11 лет. Согласно решению судьи Хелен Калл (Helen Cull), Матамата также должен будет выплатить 180 000 новозеландских долларов (около 8,5 миллиона рублей).

Матамата, занимающий традиционную позицию матая, или вождя, в самоанской культуре, в период с 1994 по 2019 год привез в страну более 13 своих собратьев-самоанцев, большинство из которых жили в его собственной деревне на родине. Согласно изданию, он оплатил их авиабилеты и пообещал, что их отправят в школу или устроят на работу. Однако когда люди прибыли в Новую Зеландию, они оказались в плену в его личном имении в Гастингсе, недалеко от города Северного острова Нейпир.

Многих прибывших заставляли работать по 14 часов в качестве сельскохозяйственных рабочих, однако все заработанные деньги Матамата клал себе в карман. Ранее жертвы вождя рассказали суду, что он бил их кусочками дерева, метлой или силовым кабелем, а также, что однажды он бросил садовые ножницы в одну из жертв, вонзив орудие в его руку. Отмечается, что порабощенным Матаматой людям было запрещено разговаривать с кем-либо за пределами его собственности или даже выходить на связь со своими семьями в Самоа без его разрешения.

25 лет жестокого обращения стали известны только в прошлом году. Когда офицеры полиции прибыли в дом вождя, чтобы арестовать рабов за иммиграционные преступления, заключенные самоанцы рассказали о своем тяжелом положении.