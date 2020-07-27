Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского

Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, атмосфера была деловой, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 27 июля.

«Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая», — сказал он.

Президент Украины позвонил российскому коллеге 26 июля. Лидеры двух стран обсудили урегулирование кризиса на юго-востоке Украины. В частности, Зеленский заявил, что минским соглашениям нет альтернативных вариантов. Путин высказал опасения из-за постановления об организации выборов на Украине в нынешнем году. По его мнению, они противоречат минским соглашениям.

До этого Путин и Зеленский созванивались в феврале 2020 года. Телефонный разговор в прошлый раз также состоялся по инициативе украинской стороны.