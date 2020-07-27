Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения

Королевские военно-воздушные силы Великобритании показали в Twitter проморолик истребителя «следующего» (шестого) поколения.

В подписи к видео отмечается, что в разработке самолета, получившего название Tempest («Буря»), будут участвовать дополнительно к уже ранее заявленным семь новых компаний.

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В июле 2018 года французская компания Dassault Aviation опубликовала на своем YouTube-канале видео с изображением европейского истребителя пятого поколения. Предполагается, что самолет заменит истребители четвертого поколения Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

Работы по Tempest стартовали в 2018 году. Истребитель должен быть готов в 2035 году. Стомость разработки оценивается в два миллиарда фунтов стерлингов (2,54 миллиарда долларов). Головным разработчиком самолета назначена британская компания BAE Systems. Истребитель, который должен заменить самолет четвертого поколения Eurofighter Typhoon, будет отличаться высокой степенью автомизации и цифровизации, а также получит гиперзвуковое оружие.