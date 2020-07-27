Экс-глава российского села отрезал подруге волосы, избил и запер голой в подвале

В Ямало-Ненецком автономном округе вынесен приговор в отношении бывшего главы села Шурышкарское, признанного виновным в истязаниях и угрозах убийством своей подруги. Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как установил суд, в ноябре 2019 года осужденный разозлился на сожительницу за то, что она вышла из дома без его разрешения. Он бросил в голову женщины цветочный горшок, схватил за волосы и отрезал их, после чего избил ее ногами, затащил в кухню, где продолжил избиение. Затем он велел подруге раздеться и насильно поместил ее голой в подвальное помещение.

После пяти часов удержания в погребе, он заковал ее в наручники и пристегнув к металлическому ящику продолжил избиение, при этом держал в руке пистолет и угрожая убийством наносил удары рукоятью по лицу. Как только глава муниципального образования покинул дом, женщина смогла порвать цепочку наручников и добравшись до балкона выпрыгнула вниз, сломав ногу. Ей удалось доползти до соседа, который и доставил ее в больницу.

Потерпевшая получила тяжелую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. По решению мирового судьи ее обидчик остался на свободе, получив лишь ограничение свободы. В течении одного года и шести месяцев он не сможет покидать свое жилье, в том числе в ночное время, ему также запрещено выезжать за пределы Шурышкарского района.

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