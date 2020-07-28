Раскрыто влияние пандемии коронавируса на мужчин

Мужчины чаще верят в связанные с коронавирусом теории заговора, чем женщины. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Politics & Gender, сообщает издание EurekAlert!.

В рамках исследования, проведенного в апреле под руководством профессора Университета Дэлавера (США) Джоан Миллер (Joanne Miller), специалисты опросили три тысячи человек. Организаторы опроса спрашивали респондентов о популярных конспирологических теориях, например, о причастности миллиардера Билла Гейтса к распространению коронавируса или влиянии 5G на пандемию. Специалисты записывали ответы участников, фиксировали их пол и политические пристрастия.

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Согласно раскрытым данным, в вопросе отношения к теориям заговора гендер имеет большее значение, чем политические взгляды. Опрошенные специалистами мужчины чаще говорили, что верят в теории заговора, чем женщины. Например, среди сторонников Демократической партии США 32,45 процента мужчин и 22,27 процента женщин одобрили конспирологические теории. Среди республиканцев 48,9 процента мужчин и 38,81 процента женщин заявили, что считают теории заговора о коронавирусе обоснованными.

Организаторы исследования заявили, что мужчины и женщины по-разному переживают стресс, вызванный коронавирусным кризисом. Ключевым фактором является чувство беспомощности перед опасностью. Ученые сделали вывод, что не найдя рациональное объяснение проблеме, мужчины чаще оказываются подверженными влиянию конспирологических теорий.

Джоан Миллер заметила, что больше всего сторонников теорий заговора нашлось среди республиканцев. Профессор связала это с критикой СМИ и политических оппонентов методов борьбы президента Дональда Трампа — тоже республиканца — против коронавируса. Миллер считает, что поддерживающие Трампа американцы считают пандемию менее опасной, чем его противники. «Если бы США руководил президент-демократ, то гораздо больше демократов поверили бы в теории заговора», — подытожила Миллер.