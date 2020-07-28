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Бывший премьер Малайзии признан виновным в хищении миллионов долларов

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Наджиб Разак (в центре)
Наджиб Разак (в центре)
Фото: AP

Суд признал премьер-министра Малайзии Наджиба Разака виновным по семи обвинениям в коррупции, его ждет еще четыре суда. Об этом сообщает Associated Press.

Суд вынес обвинительные приговоры по статьям о злоупотреблении властью, преступном злоупотреблении доверием и отмыве денег. Всего бывшему главе правительства предъявлено 42 обвинения. Он свою вину отрицает и собирается оспаривать решение судей.

Подозревают, что он причастен к расхищению государственных средств с помощью организованного им фонда 1MDB — подсчитано, что тогда пропало около 4,5 миллиарда долларов. Кроме того, в скандале замешан международный банк Goldman Sachs. Его администрация договорилась с властями Малайзии, что роль банка не будет расследоваться. За это компания заплатит государству 3,9 миллиарда долларов, 2,5 из них — наличными.

В июне 2018 года во время обысков полиция обнаружила у Разака ценности на 273 миллиона долларов. Среди изъятого из помещений, принадлежащих семье экс-главы правительства, — украшения, аксессуары, наличные деньги, а также документы, относящиеся к скандалу с фондом 1MDB.

Разак занимал пост премьер-министра Малайзии с 3 апреля 2009 года. Он лишился его во время выборов в мае 2018-го, что связывают именно с обвинениями в коррупции.

1MDB был создан в 2009 году для финансирования инфраструктурных проектов в Малайзии. В 2015 году разгорелся скандал: выяснилось, что из фонда вывели огромные объемы средств. Кроме того, 1MDB набрал долгов на 11 миллиардов долларов. Разака, который возглавлял консультационный совет 1MDB, обвинили в хищении 700 миллионов долларов. Антикоррупционная комиссия страны в итоге оправдала его.
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