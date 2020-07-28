В Госдуме раскритиковали приказ Минкульта выдавать книги детям по возрасту

Решение Минкульта выдавать книги детям в библиотеках согласно возрастной категории помешает формированию в них любви к литературе. Приказ министерства в разговоре с «Говорит Москва» раскритиковал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Он отметил, что молодое поколение читает намного меньше, чем в прежние годы, и было бы неправильно сейчас ограничивать возможности чтения. Кроме того, в интернете дети могут найти любую информацию и «насмотреться такого, чего в книжках даже достаточно вольных не пишут».

Депутат предложил ограничить доступ к публикациям с ненормативной лексикой, но предположил, что под запрет может попасть более широкий ассортимент книг. Например, «Гамлет» или «Ромео и Джульетта» содержат сцены насилия, из-за чего их произведения можно было бы отнести к категории «18+», если бы они не считались классикой.

«Я думаю, что нам надо было бы заботиться о том, чтобы дети больше читали, а не о том, чтобы они меньше читали», — добавил Смолин.

Ранее министерство культуры распорядилось выдавать детям книги в библиотеке согласно возрасту в рамках соблюдения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Издания для взрослых будут храниться в закрывающемся на ключ помещении или в отдельном зале для совершеннолетних.

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